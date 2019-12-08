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انقطاع مياه الشرب وضعفها بـ4 مناطق بالقاهرة لمدة 28 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بـالقاهرة، عن انقطاع المياه عن عدم مناطق، نظرا لقيامها بعمل لحامات على خط للمياه قطر 1000 مم بجوار كوبرى إمبابة ضمن مشروع ممشى أهل مصر فى المسافة بين كوبرى إمبابة وكوبرى 15 مايو ببولاق أبو العلا.

 

وأوضحت الشركة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى شارع بولاق الجديد ومساكن زينهم وضعفها عن مناطق الدرب الأحمر والسيدة زينب، وفنادق "نايل سيتى فيرمونت، وأركاديا، والديار القطرية"، وذلك اعتبارا من الساعة 11 صباح غدا الأحد حتى الساعة 3 عصرًا بعد غد الإثنين .

 

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وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات والمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بالانقطاع، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من الخط الأرضى.

 

 

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