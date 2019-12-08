شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مياه الشرب وضعفها بـ4 مناطق بالقاهرة لمدة 28 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الشركة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى شارع بولاق الجديد ومساكن زينهم وضعفها عن مناطق الدرب الأحمر والسيدة زينب، وفنادق "نايل سيتى فيرمونت، وأركاديا، والديار القطرية"، وذلك اعتبارا من الساعة 11 صباح غدا الأحد حتى الساعة 3 عصرًا بعد غد الإثنين .
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات والمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بالانقطاع، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من الخط الأرضى.
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