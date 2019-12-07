السيسي يمنح وسام الاستحقاق لفولكهارد فيندفور لرئيس رابطة المراسلين الأجانب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد إمام مدير المركز الصحفى للمراسلين الأجانب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منح وسام الاستحقاق من الدرجة الاولى إلى فولكهارد فيندفور رئيس رابطة المراسلين الأجانب ورئيس جمعية الصحافة الأجنبية فى مصر ومؤسس ورئيس تحرير مجلة الملتقى. وأضاف محمد إمام، فى تصريحات له، أن الرئيس السيسى كلف ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بتقليد فولكهارد فيندفور الوسام، وذلك فى احتفال رسمى يقام فى تمام الساعة 12 ظهرا يوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر الجارى بنادى المراسلين الأجانب بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بشارع طلعت حرب.

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