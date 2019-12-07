شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوطنية للصحافة»: تهديد الأمن القومي للدول أصبح من الداخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: «كان لي حظ إدارة الندوات الخاصة بالشأن العام، الأولى كانت في دار التحرير وناقشنا بها مفهوم الشأن العام ومن يتحدث فيه، والمناقشات تناولت الشأن العام وقضايا الإعلام، واللفظ واسع ويشمل كل شيء».

وأضاف «جبر»، خلال كلمته بالجلسة التحضيرية لمؤتمر الشأن العام الذي ينعقد بمؤسسة «الأهرام»، السبت، أن «الندوة الثانية كانت في مؤسسة أخبار اليوم وتناولت الدولة الوطنية، التي تقدم حقوقا سياسية متساوية، والثالثة في مؤسسة دار الهلال، واخترنا بها شباب الأحزاب والبرنامج الرئاسي وطرحنا عليهم الأفكار المتداولة وأين يقف الشباب من قضايا الشأن العام».

وتابع: «المقصود بالأمن القومي الذي نناقشه اليوم، هو أن التهديدات تعددت، فنشأ مفهوم جديد للأمن القومي يتمثل في أن تهديد الدول أصبح ينبع من الداخل».