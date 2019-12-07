أخبار مصر | عبدالمحسن سلامة: "الشأن العام" هو لُب الأمن القومي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالمحسن سلامة: "الشأن العام" هو لُب الأمن القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الجلسات التحضرية التي عُقدت لمؤتمر الشأن العام جاءت تحت رعاية وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدًا أن الحديث في الشان العام قضية شديدة الحساسية.

وأضاف خلال كلمة له في الجلسة التحضيرية الأخيرة لمؤتمر الشأن العام الذي تُنظمه مؤسسة الأهرام، أنها ندوة تأهيلية لمؤتمر كبير يتم تحت رعاية الرئيس السيسي، مشيرًا الى أن الشأن العام هو لب الأمن القومي، وأن مصر تشهد هذه الأيام ما يمكن أن يطلق عليه إعادة بناء الدولة المصرية.

و تابع: "دون ثورة فكرية حقيقية في المجتمع، ستظل هناك مشكلة كبيرة، ونحن نحلم بدولة كما يتبناها الرئيس، تستحق أن يكون لها مكان كبير، نشهد يوميًا طفرات هائلة ونقفز قفزات هائلة نحو الهدف المنشود، وهو أن تكون لدينا دولة حقيقية مصرية متماسكة تقود العالم العربي وأفريقيا".

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وتستضيف مؤسسة الأهرام، اليوم، رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، وذلك بحضور ثلاثة وزراء: "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي".

وتتناول الجلسة عدة محاور أساسية، أهمها تحديد مفهوم قضايا الأمن القومي وعلاقته بالشأن العام، وتحديد السمات الرئيسية لمن يتولون الحديث في هذه القضايا الوطنية والسياج القانوني والدستوري، لتنقية المجالات دون المساس بالحريات العامة.

وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات المتتالية التي تم عقدها ببعض المؤسسات الصحفية القومية، لمناقشة قضايا الشأن العام، وتصدر في نهاية الندوة التوصيات النهائية.

يذكر أن الجلسة جاءت بدعوة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومشاركة الهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام، ويدير الندوة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ويحضرها الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الجمهورية، في حضور كوكبة من الوزراء والمثقفين والمفكرين والإعلاميين.