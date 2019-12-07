شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاحه خلال أيام.. رئيس الوزراء يُنهي أزمة معهد محمد صلاح (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أزمة المعهد الأزهري لنجم المنتخب القومي وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، فيما سادت حالة من الفرح بين أهالي قرية نجريج.

وقال الحاج صلاح غالي، والد محمد صلاح، إن «رئيس الوزراء استجاب لطلب أهالي القرية باستضافة المعهد لمدرسة بعد ارتفاع الكثافة الطلابية في المدرسة الوحيدة الموجودة بالقرية بصورة غير مسبوقة»، مضيفا أن «أهالى القرية تقدموا بالشكر إلى رئيس الوزراء لتدخله فورا لحل الأزمة، كما وجهوا الشكر للإعلامي أحمد المسلمانى، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، على مجهوداته».

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وكشف والد محمد صلاح، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن «المبنى كان مخصصا ليكون معهدا أزهريا، لكن أهالى القرية طلبوا من نجله محمد أثناء زيارته الأخيرة للقرية أن يتم تحويله إلى مدرسة أو يستضيف مدرسة لأن نسبة الكثافة في المعاهد الأزهرية ضعيفة جدا عكس الكثافة في المدرسة الوحيدة في القرية»، موجها الشكر لرئيس الوزراء على تدخله فورا بأن يستضيف المبنى مدرسة ليحل أزمة الكثافة الطلابية.

مدرسة نجريج

مدرسة نجريج

وأشار إلى أنه «تم الانتهاء من تشطيب المعهد وفرشه بالكامل، والمبنى تكلف ما يقرب من ١٥ مليون جنيه تبرع بها نجله، ومبني على أحدث طراز، وخلال أيام سيتم افتتاحه لخدمة أهالى قرية نجريج ومركز بسيون».

وأصر النجم محمد صلاح على إسعاد أهالي قريته التي تعانى من ارتفاع الكثافة الطلابية. فيما أشار أحمد عبدالحميد، المشرف على المبنى، إلى أن رئيس الوزراء استجاب لطلب صلاح ووافق على الفور على تحويل المعهد إلى مدرسة لحل مشكلة التكدس.