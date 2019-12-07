شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: إنشاء محطات طلمبات رفع باستثمارات 1.330 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة بتنفيذ خطط عاجلة استعدادا لمواجهة أزمة السيول والأمطار المتوقعة بالدلتا. فيما أعلنت الهيئة عن تجهيز جميع وحدات الطوارئ الثابتة بجوار المحطات سواء كانت ديزل أو كهرباء مع عمل مناورات للتشغيل وتجربتها أسبوعيا مع تجهيز جميع وحدات الطوارئ المتنقلة بمركز الطوارئ وجميع المعدات والمهمات في وضع استعداد تام تحسباً لأى تحركات، كذلك تم تحريك عدد (4) وحدات طوارئ ديزل إلى قطاع قبلى للاستعداد لموسم الأمطار والسيول، وتم نقل محول قدرة 5 ميجا فولت أمبير ومحول قدرة 3 ميجا فولت أمبير إلى محطة القلعة.

ونفذت مصلحة الميكانيكا والكهرباء عددا من الإزالات ضمن التعديات على أملاك الري في محطة 11 هندسة الحفير شهاب الدين ضد اثنين من مواطني قرية 11 بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لقيامهم بتشوين رمال على أملاك الدولة بالمحطة، والانتهاء من أعمال فصل الحد لمحطة صرف بني صالح بنى سويف، وكذلك إزالة حالة تعد عبارة عن مبنى خرساني على حرم أرض محطة حلق الجمل وتم إرجاع الشىء لأصله، وكذلك إزالة التعدى على محطة حانوت بالمنصورة بالكامل، وإزالة التعديات بمحطة 11 واسترداد 3 أفدنة من أملاك المصلحة.

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من جانبه، قال المهندس محمد محمد عبدالعاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، إنه تم خلال العام المالى الجاري الانتهاء من تشغيل محطة الخيري الجديدة بتكلفة 250 مليون جنيه، والبدء في اختبارات تجارب التشغيل لمحطة فارسكور الجديدة ومحطة الدشودى الجديدة بتكلفة 450 مليون جنيه، إلى جانب الانتهاء من تجارب التشغيل لمحطة بنى صالح الجديدة ببنى سويف بقيمة 80 مليون جنيه، فضلا عن إطلاق التيار الكهربائى لمحطتى المحسمة (1-2) بتكلفة 550 مليون جنيه وجاهزة للبدء تجارب التشغيل على الحمل الكامل.

محطات رفع تتبع مصلحة الميكانيكا والكهرباء

وأشار «عبدالعاطى» إلى إصدار أمر الإسناد لعملية إنشاء محطة إسنا بتمويل من الصندوق السعودى للتنمية بتكلفة إجمالية 210 ملايين جنيه، علاوة على إصدار أمر الإسناد لتوريد وتركيب عدد (50) محركا كهربائيا لمحطات المصلحة بتمويل من الصندوق السعودى للتنمية بتكلفة إجمالية 77 مليون جنيه، مضيفا أنه تم تنفيذ العديد من العمرات وأعمال الإحلال والتجديد والصيانة للوحدات والمحطات بتكلفة إجمالية نحو 30 مليون جنيه، حيث تم التسلم الابتدائي للوحة الجهد المتوسط لمحطة مريوط ١، والتسلم الابتدائي للوحة الجهد المتوسط للوحة المغذية لمحطة ١ الصالحية، والانتهاء من تركيب عدد ٢محرك سوفت ستارتر بمحطة الإيراد القديمة والانتهاء من إحلال لوحه الجهد المتوسط لمحطة الشباب والتسلم الابتدائى لمحركات محطات (الرديسية القديمة- اقليت القديمة- الرمادى- أم الريش) والانتهاء من إحلال لوحة الجهد المتوسط ١١ك. ف لمحطة ترعة الطلمبات بعدد (8) خلايا وتم إطلاق التيار الكهربائي.

وأوضح رئيس مصلحة الميكانيكا أنه تم إدخال نواتج الإحلال إلى المخازن للاستفادة من الأجزاء الصالحة منها، والانتهاء من أعمال تجديد لوحات الجهد المنخفض لمحطة الملاك رقم 2، وإجراء عمرة لوحدة بمحطة الطابية القديمه تصرف 8 م3/ ث وتشغيلها بحالة جيدة وجار تجهيز وحدة أخرى، كما تم نقل عدد 2 محول مساعد 3.3 ك. ف. /400 ف من ورشة المحولات بالمحمودية إلى محطة الدلنجات ومحطة تروجا بعد أن تم إصلاحها وتجهيزها بورشة المحمودية، كذلك تم نقل عدد ٣ مولد قدرة 1.5 ميجا وات من الأقصر إلى محطة الخيرى ومحطة شريشرا ومحطة جنوب بورسعيد للاستفادة منه عند الطوارئ ونقل مولد قدرة 0.5 ميجا وات لمحطة جنوب بورسعيد ومحول إلى ادكو صرف وتركيبه وتشغيله.