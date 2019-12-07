شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مدير وموظفي مركز شباب العبور للتحقيق لغيابهم عن العمل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية جميع العاملين في مركز شباب العبور ومدير المركز للشئون القانونية بمقر المديرية للتحقيق معهم لتغيبهم عن العمل دون عذر.

وكانت «الشريف» اجرت جولة ميدانية مفاجئة على عدد من مراكز الشباب اليوم الجمعة لتفقد سير الاعمال وضبط الاداء والمنظومة الرياضية كشفت عن اوجه قصور في

بعض المراكز بينها مركزى شباب العبور والقبارى .

وقالت انه اثناء مرورها كشفت غياب جميع العاملين في مركز شباب العبور خاصة الفترتين الوسطي والليلية مشيرة إلى ان الجولات المفاجئة تأتي في اطار تنفيذ توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالمتابعة المستمرة لكافه الهيئات الشبابية الوقوف على آخر المستجدات داخل مراكز الشباب .

واوضحت وكيل الوزارة انها لاحظت عدم تواجد أي موظف أو حتى مدير مركز شباب العبور وقررت تشكيل لجنه عاجلة من إدارات المتابعه والشباب لمتابعه المركز وتلافى السلبيات الموجوده داخل الهيئات الشبابية والرياضيه.

وقالت ان الجولة شملت ايضا مركز شباب القبارى وتلاحظ تواجد رئيس مجلس اداره المركز ومحمد الطلخاوى مدير فرع شباب غرب وحازم الديب مدير مركز شباب القبارى

وفى أثناء الزياره كانت تعقد الانتخابات الإلكترونيه لبرلمان الطلائع فرع شباب غرب واثنت على التجربه اعقبها تفقد الملاعب وغرفه الكهرباء ووجهت بعض الملاحظات البسيطه لمدير المركز حتى يتم تلافيها.