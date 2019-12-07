شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» يشهد توقيع اتفاق تأسيس شركة مساهمة لتحلية ومعالجة المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع عقد اتفاق بين «الهيئة القومية للإنتاج الحربى» و«مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات»، التابع للوزارة، والشركة الدولية لإنتاج محطات تحلية ومعالجة المياه، بهدف تأسيس شركة تكون متخصصة فى تصنيع محطات التحلية ومحطات معالجة المياه.

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ويأتى توقيع العقد فى ظل تعاون الوزارة مع القطاع الخاص من أجل المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية والخدمية لصالح مختلف الوزارات والمحافظات والمؤسسات بالدولة، بما يعود بالنفع على المواطنين، ويهدف إلى الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت اسم «الشركة المصرية لإنتاج وتصنيع محطات تحلية ومعالجة المياه»، تكون مسؤولة عن إنتاج وتصنيع مكونات محطات التحلية ومحطات المعالجة ورفع نسب التصنيع للاستغناء عن استيراد المكونات التى تدخل فى هذه الصناعة من الخارج بشكل تدريجى، ما يؤدى إلى زيادة مشاركة الصناعات المحلية فى المشروعات الحكومية القومية؛ والعمل مستقبلًا على فتح أسواق جديدة فى إفريقيا والوطن العربى بهذا المجال، كما تعمل الشركة المزمع تأسيسها فى مجالات أخرى، مثل تصنيع (مضخات المياه بجميع أنواعها والمواد الكيماوية الخاصة بهذا الشأن – معدات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة.. وغيرها).

من جانبه، أوضح الدكتور نبيل المراغى، استشارى تحلية وتنقية المياه، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لإنتاج محطات تحلية ومعالجة المياه، أهمية الاعتماد على محطات تحلية المياه، خاصة التى تساعد بشكل كبير على الحد من ملوثات مياه الصرف واستخدامها فى مجالات عديدة لعل أهمها الزراعة.

وأضاف أنه فى ظل ما يشهده العالم الفترة الحالية من تناقص موارد المياه، لابد من الاعتماد على مصادر متعددة فى ظل الارتفاع المتزايد بعدد السكان، مشيرًا إلى أن محطات تدوير المياه أصبحت ضرورة حيوية لا يمكن إغفالها، مشيدًا بخبرات وزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة والإمكانيات التصنيعية والبشرية المتوفرة بها وقدرتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى معدلات للتصنيع المحلى وفقًا لنظم الجودة العالمية، معربًا عن تطلع الشركة للتوسع فى فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع «الإنتاج الحربى» لتمتد إلى مجالات التصنيع المختلفة فى هذا المجال، لتنفيذ مشروعات التنمية وتلبية احتياجات السوق المحلية والإفريقية.