شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تعلن بدء أعمال الحفر للمفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد رمضان مدير عام مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، أن شركة روساتوم الروسية المسؤولة عن إنشاء المحطة بدأت بالفعل فى أعمال الحفر الخاصة بوضع القواعد الخرسانية للمفاعلات النووية.

وأضاف رمضان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع وضع القواعد الخرسانية للمفاعل الأول منتصف العام المقبل، لافتًا إلى أن القواعد الخرسانية تحتاج إلى تصريح من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المنتظر إصداره فى يناير المقبل.

وتابع رمضان، أن كل خطوة تنفيذية بمشروع الضبعة تحتاج إلى موافقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، لافتًا إلى أن محطة الضبعة ستكون الأحدث والآمن على مستوى العالم.

الجدير بالذكر أن محطة الضبعة تتكون من 4 مفاعلات نووية بقدرة 1200 ميجا وات لكل منها من نوع VVER (مفاعل الطاقة المائى) من الجيل 3+، وهى ليست مجرد تقنية مبتكرة من أحدث جيل، ولكنها تقنية لديها بالفعل المراجع وتعمل بنجاح، وهناك ثلاث وحدات مزودة بمفاعلات من هذا الجيل تعمل بالفعل فى روسيا فى موقع المحطتين النوويتين نوفوفورونيج ولينينجراد.

