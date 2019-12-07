مجلة أركيولوجى الأمريكية: مقبرة مصرية ضمن أهم 10 اكتشافات فى 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجلة أركيولوجى الأمريكية، ذائعة الصيت والتى تصدر كل شهرين، فى عددها الجديد المقرر إصداره يناير/فبراير من عام 2020، إن مقبرة للقدماء المصريين تم تصنيفها كأحد أهم 10 اكتشافات فى عام 2019 الحالى.
وتصدرت صورة لإحدى المقابر المصرية الخاصة بالقدماء المصريين غلاف المجلة المنتظر إطلاقها بدابة العام المقبل، وكتبت بجانب صورة المقبرة "هذه المقبرة المصرية القديمة ذات الـ4300 عام هى إحدى أهم 10 اكتشافات فى 2019".
تعليق المجلة الأمريكية على المقبرة المصرية المكتشفة
وتهتم مجلة اركيولوجى بعلوم الاثار بشكل كبير وخاصة المصرية القديمة وهى تصدر من معهد الأثار الامريكى.
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