شكرا لقرائتكم خبر عن كثافات مرورية داخل نفق الأزهر فى اتجاه صلاح سالم بسبب حريق سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية داخل نفق الأزهر بسبب حريق داخل سيارة ملاكى، ما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من ميدان اﻷوبرا، تجاه صلاح سالم.

وانتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق، فيما تم إخماد حريق السيارة وتتم عملية سحبها من داخل النفق.

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تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة داخل نفق الأزهر بحريق بالجزاء الأمامى لسيارة تتسبب فى كثافات مرورية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.