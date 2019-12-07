مصر | اتق شر من أحسنت إليه.. ضحايا أحسنوا لشباب وقتلوا على أيديهم.. وخبراء يحللون

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يعتبر مثال "إتق شر من أحسنت إليه" من أشهر الأمثلة المصرية، ويعبر عن وقائع بشعة كان أخرها قتل كهربائى لرجل مسن كان يعطف عليه لسوء حالته المادية، بمنطقة منشأة ناصر بعد أنا قام بإشعال النار فى جسده لسرقة مبلغ مالى يقدر بـ 300 جنيه.

ولم تكن هذه هى الواقعة الوحيدة فقد تكررت هذه الظاهرة كثيرا مؤخرا، فى واقعة مأساوية أخرى عندما إستغل مكوجى كبر سن سيدة وحيدة تعطف عليه وتحتفظ ببعض المبالغ المالية، بحنقها حتى الموت وإشعال النيران فى جثتها.