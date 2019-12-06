مصر | تفحم 4 سيارات في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفحم 4 سيارات في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفحمت ٤ سيارات أعلى الطريق الدائري بالمرج اتجاه مسطرد، نتيجة تصادم 6 سيارات وأسفر الحادث عن وفاة واصابة عدد من المواطنين.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات أعلى الطريق الدائري المرج اتجاه مسطرد، وتوقف الحركة في الاتجاهين.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وجار حصر الضحايا والمصابين، ويقوم رجال المرور برفع السيارات المتفحمة، وتم إغلاق الطريق.

