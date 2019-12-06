شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يخاطب قناة TEN لإحاطته بالأسباب الحقيقية لقرار الغلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطابا إلى رئيس قناة TEN للمطالبة بإحاطة المجلس بالأسباب الحقيقية لوقف بث القناة مع نهاية الشهر الجارى.

وجاء في خطاب مكرم محمد أحمد، لرئيس قناة TEN، أنه لما كانت قناة TEN الموقرة إحدى المنابر الإعلامية الرصينة التي تتمتع بالمصداقية والوطنية وتتتبنى قضايا مكافحة الإرهاب والتنوير والتجديد فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يأسف لإغلاق هذا المنبر الإعلامى.

وأهاب المجلس بإدارة وملاك قناة TEN الحفاظ على حقوق جميع العاملين بها وفقا للقانون والأعراف المتبعة.