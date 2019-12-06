شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور أعلى محور 26 يوليو بسبب تصادم عدة سيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقفت حركة المرور أعلى محور 26 يوليو القادم من أكتوبر تجاه ميدان لبنان، بسبب حادث تصادم وقع بين عدة سيارات.

وقالت مصاد أمنية، لـ"الخليج 365"، إن الحادث لم يسفر عن أى خسائر أو إصابات بشرية، وانتقلت قوات من مباحث الجيزة والمرور إلى مكان الواقعة، وجرى رفع آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.