شكرا لقرائتكم خبر عن القس أندريه زكي: تقنين 250 كنيسة ومبنى خدميًا إنجيليًا بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إن الطائفة تقدمت بملفات رسمية إلى اللجنة الوزارية المختصة بتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية الملحقة بها شملت ١٠٧٠ طلبًا.

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وأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية، خلال تدشين كنيسة الإيمان في منطقة الحضرة، مساء اليوم الخميس، أن اللجنة وافقت على تقنين أوضاع ٢٥٠ كنيسة ومبنى خدمي على مستوى المحافظات، ولفت إلى وجود 1500 كنيسة إنجيلية منتشرة في محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الطائفة الإنجيلية موجودة ومترسخة منذ 200 عام.

وأضاف: «تمكنت الطائفة من تدشين ٥٠٠ كنيسة خلال 200 عام، ما يدل على أن مصر تحرز تقدما كبيرا في طريق المواطنة والتعايش والعيش المشترك وقبول الآخر».

وقال إن الكنيسة ليست ناديًا اجتماعيًا أو جمعية أهلية أو خيرية وإنما الكنيسة هي بيت عبادة مقدس ومكان به تعاليم دينية وتقوم بواجباتها تجاه الوطن.