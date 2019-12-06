شكرا لقرائتكم خبر عن ما أهمية الجرارات الجديدة؟ السكة الحديد تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق المهندس سامي عبدالتواب، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، على استقبال مصر أول 10 جرارات جديدة في ميناء الإسكندرية، قائلًا إن «هذا الأمر له أهمية كبيرة في الحفاظ على قيام القطارات في موعدها».

وتابع نائب رئيس هيئة السكة الحديد، خلال مداخلة هاتفية، مساء الخميس، أن هذه الجرارات ستؤثر على 20 رحلة في السكة الحديد، وهذا سينعكس على انتظام 20 قطارا، خاصة أن الجرارات جديدة، ولن يوجد بها أعطال.