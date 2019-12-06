شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه طلاب الثانى الثانوى بتجهيز التابلت لامتحان يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أن المدارس وجهت طلاب الصف الثانى الثانوى بتجهيز التابلت والاستعداد للامتحانات الإلكترونية التى تعقد 11 يناير المقبل، كما نبهت على الطلاب بضرورة اصطحاب الجهاز اللوحى أثناء عقد الامتحانات فى المواد الأساسية فقط، أما المواد التى لا تضاف للمجموع تعقد فيها الامتحانات ورقيا فى الوقت الذى تحدده المديرية حسب ظروف كل محافظة.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة سوف تستعد بشكل دقيق ولن تواجه الطلاب أى مشكلة تتعلق بسيستم الامتحان أو المنصة الإلكترونية للاختبارات، وستعقد الامتحانات بكل هدوء لأن الوزارة استفادت من تجربة العام الماضى بامتحانات أولى ثانوى الإلكترونية ، ومن المقرر أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى فى الفترتين الصباحية للثانى الثانوى والمسائية لطلاب الصف الأول الثانوى العام.