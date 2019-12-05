شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء: «طيبة 1» في المدار المخصص له طبقاً للمخطط الزمني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعى «طيبة 1»، يبعد الآن ثلاث درجات عن موضع استقراره النهائي في المدار المخصص له على ارتفاع حوالي 35 ألفا و720 كم من سطح الأرض، متابعاً: «هذا جيد جداً وطبقا للمخطط الزمني».

جدير بالذكر أن القمر الصناعي «طيبة 1» قد تم إطلاقه بنجاح، مساء 26 نوفمبر الماضى، وهو يعد أول قمر صناعي مصري لأغراض الاتصالات.

وأطلق القمر بواسطة شركة «آريان سبيس» الفرنسية على صاروخ الإطلاق «آريان- 5»، وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة «كورو» بإقليم «جويانا الفرنسية» بأمريكا الجنوبية.