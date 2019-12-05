شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مدرسة بالسعودية يستقدمون مدرسًا مصريًا بعد 30 عامًا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 30 عاما من تركه المملكة العربية السعودية، زار يسرى زيدان، معلم فيزياء مصرى فى ضيافة طلابه بمدرسة ثانوية فى منطقة تبوك، تعبيرا وعرفانا له على ما قدمه لهم خلال مسيرتهم التعليمية.

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وذكرت جريدة سبق السعودية، أن طالبة تدعى سطام مشهور الأيداء، ذهبت إلى مصر بحثا عن المعلم الذى زرع فيهم العلم والمعرفة واستطاعت الوصول إليه حيث كان يقطن محافظة الإسكندرية.

وأضافت، قررت أنا وزملائى أن نستقدمه بتأشيرة زيارة، ووصل اليوم إلى مطار تبوك الدولى ورافقنى فى تلك المبادرة زملائى الطلاب وهم: عبدالرحمن محمد البلوى، وعبدالرحمن على العطوى، وفيصل العرجان، ومحمد فالح القحم.

بينما قال المعلم يسرى، إنه موقف نبيل من طلابه الذين زاروه فى مصر بعد تلك السنوات، وصولا إلى استقدامه إلى السعودية.