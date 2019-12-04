شكرا لقرائتكم خبر عن احترس من خطر «البلاستيك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعد «البلاستيك» من أكثر الملوثات للبيئة، إذ يصعب التخلص منه، وربما تتسرب المواد السامة الناتجة عنه للتربة والمياه الجوفية، إذ وجدت دراسة أجريت عام 2017 على عينات مياه الصنبور، أن 83% منها تحتوى على ملوثات بلاستيكية، إضافة لذلك فإنه يوجد في أنواع عدة ليست جميعها تصلح للاستخدام الآدمى، رغم أنه لا يخلو مطبخ أو بيت أو حتى مصنع من الأدوات البلاستيكية المتنوعة، ولا يمر يوم إلا إذا تعاملت مع زجاجتك البلاستيكية أو أدوات الطعام والأكياس والعبوات البلاستيكية.

وقال الدكتور مجدى نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائى بالمعهد القومى للتغذية، إن البلاستيك بوجه عام يحتوى على مركبات كيميائية ضارة بالصحة، والتى من الممكن أن تتسبب في حدوث بعض أنواع الأورام السرطانية لدى بعض الأفراد الذين لديهم استعداد، وبالنسبة للعبوات والزجاجات الآمنة، والتى تحمل الرقم 5 تعد آمنة في درجة الحرارة العادية، طالما لا تستخدم في حالة كون المواد المحفوظة بها ساخنة جدا لدرجة الغليان أو باردة جدا لدرجة التجمد، فلا يفضل استخدامها في هذه الحالة، فحين يتم استخدامها لمواد ساخنة أو مجمدة يحدث هجرة ما بين خام العبوة والمادة الغذائية، ما قد يسبب تفاعل بعض من المركبات العضوية من خام العبوة داخل المادة الغذائية.

وعن المخلل وتخزينه في العبوات البلاستيك أوضح «نزيه» أن هذا يعد مزيجاً خطيراً بحيث يمكن للتخزين لفترات طويلة، أن يتم التفاعل بين المادة المخزنة، باعتبارها حامضية، وخام العبوة، فتحدث مشاكل وأضرار للصحة، ولكن تعتمد على مستوى مناعة واستعداد الفرد لإصابته بالأمراض.

وقدم موقع «tbd» مجموعة من النصائح لتقليل التعامل مع البلاستيك على مدار اليوم، والمساعدة على حل مشكلة التلوث البلاستيكى، ومن أهمها الابتعاد عن الزجاجات البلاستيكية، حيث تعتبر الزجاجات البلاستيكية من أكثر أشكال البلاستيك انتشارًا حيث يتم تعبئة المياه بها أكثر من مرة، وذلك يحدث ليس فقط في المنازل ولكن حتى في الشركات الخاصة بتعبئة المياه المعدنية، ولكن إذا كنت تعتقد بأن مياه الصنبور الخاصة بمنزلك تصلح للشرب، استبدل الزجاجات البلاستيكية بأخرى مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الزجاج فهذا أكثر أمانًا على صحتك. وعن فرشاة الأسنان البلاستيكية، أشار الموقع إلى أن كل الفرش الخاصة بتنظيف الأسنان تعتبر مصنوعة من البلاستيك الذي ربما لا نعلم مصدره أو حتى من بلاستيك صالح للاستخدام لكن الأمر ليس صديقا للبيئة على أي حال، لذلك سيكون من الأفضل إذا اتجهت شركات فرش الأسنان لتصنيع فرشاة من الخشب وذات شعيرات مكونة من مواد نباتية لتكون أكثر ملاءمة لظروف البيئة.

كما أن استخدام أكياس مصنوعة من القماش يعد أفضل، فإذا اصطحبت معك كيسا من القماش عند التسوق، ويعتبر هذا الكيس من الأشياء المتوفرة، فلن تحتاج للأكياس البلاستيكية عند التسوق مرة أخرى، وبهذا تكون قد استغنيت عن منتج بلاستيكى وتعاملت مع منتج آخر قابل لإعادة التدوير.

وأوصى الموقع بمحاولة استبدال علب الطعام البلاستيكية بأخرى زجاجية، فنجد أن علب الطعام البلاستيكية منتشرة بشكل كبير بين الناس فقد تصطحبها معك في العمل أو مع أبنائك للمدرسة، ويمكنك هنا استبدالها بسهولة بالعلب المصنوعة من الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ، فمثلها كمثل الزجاجات البلاستيكية، ولكن أأمن.

ونجد هنا أن مشروب القهوة السريعة، والتى تعد من المشروبات التي تحظى بإقبال شديد من الناس، غالبًا ما تقدمها المقاهى في كوب مصنوع من الورق المطلى بطبقة من البلاستيك من الداخل، وهو ما يتفاعل مع الحرارة، ويشكل خطرا على صحتك، لذلك يمكنك اصطحاب الكوب الزجاجى الخاص بك، أو إذا كنت مالكا لمقهى يمكنك استبدال تقديم القهوة بالأكواب الزجاجية.

وكثيرا ما نجد أن الشركات المصنعة لمنتجات الألبان تعتمد بشكل أساسى على العلب الورقية المطلية بالبلاستيك، فسيكون الأمر أفضل بكثير إذا تم استبدال تلك العبوات بأخرى زجاجية. إضافة إلى أن ألعاب الأطفال البلاستيكية، والتى يصعب التخلص منها بطريقة صديقة للبيئة، تشكل أيضا خطرا كبيرا على صحتهم حيث تحتوى على مواد قد يكون لها آثار خطيرة على صحة الإنسان وخاصة الأطفال لضعف مناعتهم عن الأشخاص البالغين، فينصح هنا باستخدام ألعاب الأطفال الخالية من البلاستيك. ومن أهم أضرار العبوات البلاستيكية، المواد الكيميائية المضافة لتحسين مرونة الزجاجات البلاستيكية، كما أن استخدام الزجاجات البلاستيكية أكثر من مرة يشكل خطورة، لذا يميل كثير من الناس إلى شراء المياه المعبأة في عبوات بلاستيكية معدة للاستخدام لمرة واحدة، ومن المعروف أن الشركات المنتجة للمياه تميل إلى نوعين من أنواع تعبئة وتخزين المياه، فإما أن تعبئها في عبوات زجاجية أو في عبوات بلاستيكية.

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وبالطبع فإن العبوات الزجاجية هي الخيار الأكثر أمانا، ولكن يتجه الغالبية العظمى للخيار الأرخص وهو شراء العبوات البلاستيكية، وفى الغالب يتم تصنيع معظم المواد البلاستيكية عبر سلاسل طويلة من جزيئات الهيدروكربون، وقد أضيفت معظم المواد الكيماوية لتحسين مرونة أو حتى لون تلك العبوات.

كذلك تختلف سلامة وجودة العبوات البلاستيكية باختلاف نوع البلاستيك المستخدم، فالمنتجات منخفضة الجودة قد تحتوى على مشكلات صحية خطيرة قد تؤدى للإصابة بأمراض مثل السرطان، وفقا للدراسات.

من جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية، مسبقا من استخدام الزجاجات البلاستيكية، حيث قام باحثون بإجراء تحليل بجامعة ولاية كاليفورنيا لبعض العلامات التجارية الأكثر شعبية في العالم للمياه المعبأة، واكُتشف أن أكثر من 90% منها تحتوى على قطع صغيرة من البلاستيك، بالإضافة لاستخدام البعض مياه الصنبور. وقد حللت الدراسة نحو 259 زجاجة من 19 موقعا في تسعة بلدان تشمل 11 علامة تجارية مختلفة، واكتشف الباحثون وجود أكثر من 325 قطعة صغيرة جدا من جزيئات البلاستيك في المتوسط لكل لتر من المياه المعبأة.

وفى سياق متصل تتعدد أسباب الإصابة بالأمراض نتيجة استخدام زجاجات البلاستيك، حيث إن الاستخدام المتكرر من الأسباب الرئيسية للإصابة، حيث يتم تصنيع الزجاجة البلاستيكية للاستخدام مرة واحدة فقط، ومن المتعارف عليه أن العبوات البلاستيكية المنتشرة بالأسواق منخفضة الاستخدام، فمن الأفضل استخدامها مرة واحدة فقط، ولكن من الشائع تكرار استخدامها، مما يظهر الضرر المكنون داخل تلك العبوات البلاستيكية.

وكما أن التلوث البيئى الناجم عن هذه العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، فإن تكرار استخدام هذه العبوات، قد يؤدى لتعرضها للحرارة أو أشعة الشمس، وبالتالى تتسرب مواد كيماوية واختلاطها في الماء، وبالتالى يؤدى ذلك الاختلاط لاضطرابات محتملة في الغدد الصماء، بالإضافة لمضاعفات الحمل حيث أثبتت الدراسات أن مادة ثنائى الفينول، المستخدمة في صناعة عبوات المياه البلاستيكية من النوع 7 تسبب مضاعفات للحوامل والجنين. كما يتفاعل ثنائى الفينول مع هرمون الإستروجين، وينتج الإستروجين الزائف الذي يؤدى لتشوه في الكروموسومات، ما يؤدى لعيوب خلقية لدى الأجنة. ومن أضرار استخدام العبوات البلاستيكية أنه يؤدى للبلوغ المبكر أو المتأخر، نتيجة تفاعلها مع هرمون الإستروجين، فإن التعرض للمواد الكيماوية سيغير توقيت البلوغ، كما يقلل أيضا من الخصوبة، ويزيد الدهون في الجسم، ويؤثر على الجهاز العصبى. وبالتالى الخاصية الشبيهة بالإستروجين في مادة ثنائى الفينول الكيماوية ضارة للغاية على الأطفال في مرحلة النمو.

ويحدث أيضا الالتهابات، والتى تنتج خلال الشرب من عبوات بلاستيكية رخيصة الجودة مما يؤثر بالسلب على نظام المناعة، نتيجة أن ثنائى الفينول يؤثر على جهاز المناعة ويضعفه، وبالتالى يعرض الجسم للأمراض المختلفة.

ويعد «الفخار»- حسب نزيه- من أقدم الحرف التي عرفها الإنسان، ويُشير بعض المؤرخين إلى أن تشكيل الطين وتجفيفه في الشمس أو النار عُرف منذ العصر الحجرى. وتابع: «كان المصرى القديم يهتم كثيرا بتلك الصناعة، حتى وصل إلى درجة عالية فيها من الدقة والكمال، وكان من أهم صناعات الفخار أوانى الأطعمة وأدوات الزينة، وقد انتشرت الأوانى الفخارية التي تستخدم في طهى اللحوم والخضروات خلال العصور القديمة، وأصبحت الآن منتشرة حديثاً بالمتاجر والمحلات، فنجد الكثير من الأشخاص يحرصون على شرائها واستعمالها اعتقاد منهم أنها من الوسائل الصحية للمحافظة على الصحة لصناعتها من مواد طبيعية، ولكن ذلك بالنسبة للفخار قديماً، أما الآن فيعتمد الفخارون على صنع الأوانى الفخارية من مواد من الممكن أن تدمر الصحة، حيث يمكن أن يدخل في صناعتها المواد الكيميائية مثل مادة الرصاص السامة، والتى تجعل من تلك الأوانى مادة خطيرة على الصحة».

وقال «نزيه» إن الفخار المصنع قديما يعد آمناً بشكل أكبر من الفخار المصنع حديثاً، والمنتشر بالكثير من الأسواق، لأن الفخار الحديث يكون مطليا بطبقة من الرصاص لإعطائه بعضا من الألوان واللمعان، مضيفا أن الرصاص يتسبب في إصابة الأطفال بالغيبوبة والتشنجات والتخلف العقلى والاضطراب السلوكى، نتيجة مهاجمته للجهاز العصبى المركزى والدماغ، بجانب أنه يتسبب في الإصابة بفقر الدم وارتفاع ضغط الدم والقصور الكلوى وتسمم جهاز المناعة والأعضاء التناسلية، مشيرا إلى أن الأوانى الفخارية لا تشكل فائدة على صحة الإنسان كأوانى الطهى الأخرى المنتشرة بالأسواق التي تكون مصنعة من الألومنيوم أو من مواد أخرى.

وأوصى «نزيه» بالأوانى الزجاجية والبايركس بجانب الإستنلس كبديل آمن للفخار والبلاستيك في الطهى، حيث إن الزجاج والإستنلس لا يتفاعلان مع الحرارة أو المواد المطهوة في الأوانى.

* هذا المحتوى ينشر بالتعاون مع مركز «المصرى اليوم للتدريب»