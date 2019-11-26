النيابة تحقق مع متهم بالتحرش بطالبة جامعية في حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
تباشر نيابة حدائق القبة، برئاسة المستشار أحمد البرديني، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع متهم بالتحرش بطالبة جامعية بحدائق القبة.
وأجرت النيابة عرضًا قانونيًا تعرّفت فيه المجني عليها على المتهم.
كان المحامي طارق العوضي حررًا محضرًا رقم 15351 لسنة 2019 يتهم فيه شخصًا مجهولًا بالتحرش بابنته يوم الأحد الماضي.
وقال "العوضي" في تصريحات لمصراوي، إن ابنته، 21 سنة، كانت عائدة من الجامعة في الثالثة مساء الأحد، عندما تحرّش بها مجهول يستقل "موتوسيكل" بدون أرقام وفرّ هاربًا.
وتمكنت مباحث حدائق القبة من ضبط المتهم بعد تفريغ الكاميرات المحيطة بموقع الحادث.
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