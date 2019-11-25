شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب سرعة الرياح.. تأجيل إطلاق القمر الصناعي «طيبة 1» إلى الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرّح الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أنه تم تأجيل إطلاق القمر الصناعي الأول «طيبة 1»، والذي كان من المفترض إطلاقه مساء اليوم الإثنين الساعة ١١ مساء، بسبب سرعة الرياح التي وجد أنها غير مناسبة للإطلاق، لتتم عملية الإطلاق غدا الثلاثاء الساعة ١١ و٩ دقائق مساء حسب توقيت القاهرة.

وهذا هو التأجيل الثاني، حيث كان التأجيل الأول لأسباب فنية، وإن تلك الأسباب كانت خاصة بمنصة الإطلاق، حيث إنه كان لابد من التأكد من أن جميع الأجزاء المسؤولة عن الإطلاق جاهزة ولكن يوم الجمعة الماضي قد أكد الفنيون في الشركة المسؤولة عن الإطلاق أن هناك بعض الأجزاء ليست جاهزة بعد، مما أدى إلى تأجيل الإطلاق، وجاء التأجيل الثانى اليوم بسبب أن سرعة الرياح على ارتفاع ٣٠ كم وجدت غير مناسبة للإطلاق.