شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب سرعة الرياح.. تأجيل إطلاق القمر الصناعي «طيبة 1» إلى الغد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرّح الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أنه تم تأجيل إطلاق القمر الصناعي الأول «طيبة 1»، والذي كان من المفترض إطلاقه مساء اليوم الإثنين الساعة ١١ مساء، بسبب سرعة الرياح التي وجد أنها غير مناسبة للإطلاق، لتتم عملية الإطلاق غدا الثلاثاء الساعة ١١ و٩ دقائق مساء حسب توقيت القاهرة.
وهذا هو التأجيل الثاني، حيث كان التأجيل الأول لأسباب فنية، وإن تلك الأسباب كانت خاصة بمنصة الإطلاق، حيث إنه كان لابد من التأكد من أن جميع الأجزاء المسؤولة عن الإطلاق جاهزة ولكن يوم الجمعة الماضي قد أكد الفنيون في الشركة المسؤولة عن الإطلاق أن هناك بعض الأجزاء ليست جاهزة بعد، مما أدى إلى تأجيل الإطلاق، وجاء التأجيل الثانى اليوم بسبب أن سرعة الرياح على ارتفاع ٣٠ كم وجدت غير مناسبة للإطلاق.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب سرعة الرياح.. تأجيل إطلاق القمر الصناعي «طيبة 1» إلى الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.