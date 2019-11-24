شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تحقق في شكوى ابنة خيرت الشاطر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، الشكوى المقدمة من دفاع عائشة محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، المحبوسة احتياطيا على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، بشأن تدهور حالتها الصحية وإرجاع ذلك لسوء أوضاع محبسها، إلى نيابة أمن الدولة العليا، وذلك للتحقيق فيها.

وطلبت نيابة أمن الدولة العليا الملف الطبي الخاص بالشاكية، وأمرت باستدعاء الطبيب المشرف على حالتها لسماع أقواله.

كانت النيابة العامة سبق وأودعتها مستشفى المنيل الجامعي لتلقي العلاج، وبعد تحسن حالتها أودعت مستشفى السجن لاستكمال علاجها.