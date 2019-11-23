أخبار مصر | «يلا شوت» bein LIVE مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم bein

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شوت» bein LIVE مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم bein والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت مشاهدة مباريات اليوم مباشر حيث يلتقى فريقى برشلونة مع ليجانيس فى منافسات الاسبوع 14من الدورى الاسباني للمحترفين. يلا شوت مباشر مباريات اليوم لايف لقاء تترقبه جماهير ومتابعي الفريقين وكرة القدم العالمية. دوري المحترفين الاسباني مباراة برشلونة مع ليجانيس Barcelona vs Leganes توقيت الساعة الثانية عصرا بتوقيت القاهرة توقيت الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مكة متن 4 معلومات عن المباراة برشلونة ضد ليجانيس: الموعد : السبت 23 نوفمبر 2019 البلد المستضيف : إسبانيا المدينة : ليغانيس الملعب : الملعب البلدي دي بوتاركي Advertisements الحكم : لم يحدد بعد المعلق : لم يحدد بعد المنظم : الدوري الإسباني الدرجة الأولى معلومات أضافية : مباراة ذهاب الرابعة عشر من الإسباني الدرجة الأولى القنوات الناقلة برشلونة و ليجانيس : بي ان سبورت اش دي 3 beIN SPORTS HD 3 Sport Klub 1 Serbia Sport Klub 1 Slovenija SuperSport 7 / HD LaLiga TV Bar التوقيت برشلونة vs ليجانيس : 14:00 غرينتش – نواكشوط 15:00 الرباط – الجزائر – تونس 16:00 القاهرة – الخرطوم – طرابلس 17:00 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة

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