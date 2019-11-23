شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة فى 227 مقرا بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة سوهاج، اليوم السبت انطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والتي يتم تنفذها من خلال مديرية الصحة بسوهاج، حيث تستهدف الحملة، السيدات فوق سن 18 سنة.

وقال هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج ، أن أهداف المبادرة تتلخص في الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام والكشف المبكر عن مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتوجيه المكتشف وإصابتهم لتلقى التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية والإهتمام بالصحة الأن جابية للسيدة بعمر الإنجاب.

وأوضح جميعة، أن الخدمات التي تقدمها المبادرة تشمل التوعية الصحية للمواطنات وتحليل السكر والكشف المبكر عن سرطان الثدى وقياس ضغط الدم والتوعية ثم التوعية عن الفحص الذاتي للثدى وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كلته الجسم من سن 18 – 35 سنة، وتبدأ الخدمة من الساعة 9 صباحا وحتى الثالثة عصرا داخل 227 مقرا.

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ويتكون فربق العمل فى مبادرة صحة المرأة، من 4 أفراد طبيبة بشرية أخصائية تمريض، وممرضتين لإجراء القياسات وإدخال البيانات، وعضو فريق من تنظيم الأسرة.