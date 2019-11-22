شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالقاهرة، مساء الجمعة كلودين عون، رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، التابعة لجامعة الدول العربية، رئيسة الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية، وذلك خلال زيارتها للقاهرة لترأس اجتماعات المنظمة.
رافق الضيفة، نيافة المطران چورچ شيحان مطران الكنيسة المارونية بمصر، واطمأن قداسة البابا خلال اللقاء على الأوضاع في لبنان، وعلي الرئيس ميشيل عون معربًا عن امنياته في أن يعم السلام كل أرجاءالبلاد.
من جانبها، عبرت السيدة كلودين عون عن سعادتها بلقاء قداسة البابا وبحفاوة الشعب المصري التي لمستها خلال زيارتها لمصر.
وفي نهاية اللقاء أهدى قداسة البابا للضيفة، أيقونة زيارة العائلة المقدسة لمصر.
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