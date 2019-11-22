شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: السياحة المصرية تحقق إيرادات غير مسبوقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت قناة بلومبرج العالمية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وذلك خلال مشاركتها في منتدى «بلومبرج للاقتصاد الجديد» Bloomberg New Economy Forum، الذي يُعقد خلال الفترة من 20 وحتى 22 نوفمبر، بجمهورية الصين الشعبية، إذ استهلت الوزيرة اللقاء بالإشارة إلى لقائها السابق مع تليفزيون بلومبرج في إبريل ٢٠١٨، أثناء مشاركتها في سوق دبى للسياحة والسفر ATM.

وذكرت أن برامج صندوق النقد الدولى تعتمد على إصلاحات نقدية ومالية وإصلاحات هيكلية، مضيفة أن الإصلاح الهيكلى يعتبر ركيزة هامة لاستغلال المقومات وإطلاق الطاقات الكامنة التي تؤدى لنمو الناتج المحلى ويتم تنفيذه على مستوى القطاعات.

وأوضحت أن السياحة تمثل 15% من إجمالي الناتج المحلى في مصر، وبالتالي فإن دورها هام ومؤثر في الاقتصاد في حال تصميم وتنفيذ إصلاحات هيكلية بشكل صحيح، وهو ما قامت به وزارة السياحة.

Advertisements

واستطردت الوزيرة أنه في نوفمبر 2018 تم إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة كإطار للسياسات العامة، موضحة أن العمل يتم من خلال السياسات الاستباقية وليس رد الفعل، مشيرة إلى أنه قد تم إطلاق البرنامج من البرلمان وأن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير العلاقة مع المؤسسات الدولية، وأنه لأول مرة يتم صياغة رؤية موحدة للقطاع بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصِّلة من الحكومة المصرية والقطاع الخاص، وهي «تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية».

وأوضحت الوزيرة أن السياحة المصرية تتميز بأن 98% منها يتمثل في القطاع الخاص وأن مصر تعتبر نموذجا ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن على مستوى العالم فيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الأساس في أن السياحة المصرية استطاعت أن تتعافى بشكل سريع كان قيام القطاع الخاص بدور مؤثر وفاعل جنبا إلى جنب مع قيام الحكومة بتوفير البنية التحتية للعمل السياحى سواء على المستوى التشريعى أو الإصلاحات الهيكلية.

كما تحدثت الوزيرة عن الأرقام السياحية، حيث أوضحت أن السياحة المصرية حققت ١٢.٦ مليار دولار في العام المالى 2018/ 2019 وهي أعلى إيرادات في تاريخ السياحة المصرية، ويرجع ذلك إلى الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص في إطار برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، حيث إنه لأول مرة تم صياغة رؤية موحدة للقطاع.

وأوضحت الوزيرة أن هذا الرقم يعكس حقيقة هامة وهى أن هذا الدخل غير المسبوق قد تحقق بالرغم من أن أعداد السائحين لم تصل بعد إلى العدد الذي تم تحقيقه في عام الذروة 2010 مما يعنى أن فترة إقامة السائح أطول وأن معدل إنفاقه أصبح أعلى، وهو ما يؤكد اختلاف نوعية السائح الذي يزور مصر حاليا عما سبق، لافتة إلى أن المؤشرات تشير إلى زيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنهاية عام 2019.