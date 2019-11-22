شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. الحكم فى الدعوى المطالبة بطرد سفير قطر من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، غدًا السبت، حكمها فى الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، وتطالب بإلزام رئيس الجمهورية بصفته، بطرد السفير القطرى من مصر.

وذكرت الدعوى رقم 59238 لسنة 70 قضائية، أن "محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها فى قضية (التخابر مع قطر)، وتضمنت السجن 40 سنة للرئيس الأسبق محمد مرسى، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفى، إلى جانب إعدام 6 متهمين آخرين فى القضية، بينهم 4 صحفيين، أحدهم أردنى الجنسية، كما قضت بالسجن 25 سنة لمدير مكتب مرسى، أحمد عبد العاطى، و15 سنة لابنة "الصيرفى"، ومثلها للمتهم خالد رضوان، مدير الإنتاج بقناة "مصر 25" التابعة لجماعة الإخوان والمغلقة حاليًا".