شكرا لقرائتكم خبر عن «انتخابات القضاة».. 69 مرشحًا على العضوية و5 على منصب الرئيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة، أمس، إغلاق باب التنازلات لتصبح القائمة النهائية للمرشحين 74 مرشحًا، بينهم 5 يتنافسون على مقعد رئيس مجلس الإدارة أحدهم مستقل والبقية يعبرون عن 4 قوائم انتخابية.

وذكرت قائمة «وحدة القضاة» أن الجولة الانتخابية فى محافظتى قنا وسوهاج، والتى أجراها المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، مرشحها على مقعد رئيس النادى وعدد من المرشحين على مقاعد العضوية، لاقت قبولاً كبيراً من جانب القضاة وأعضاء النيابة العامة، حيث كان فى استقبالهم المستشار عدنان الفنجرى، رئيس محكمة استئناف قنا، النائب العام المساعد الأسبق، بمقر نادى قضاة المحافظة.

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وقال عبدالكريم، خلال جولته، إنه سيتم تفعيل دور النادى فى أداء الخدمات الصحية، والثقافية، والاجتماعية، والعلمية، والرياضية، مع العمل على صون كرامة رجال القضاء وتلبية احتياجاتهم ورعايتهم.

وأضاف عبدالكريم أنه يجب العمل على تدعيم وحدة صف القضاة وهدفهم، إذ إن القضاء المصرى على مدار تاريخه كان صفًا واحدًا، وأى فئة أو مجموعة تحاول شق ذلك الصف بأى مسمى أو شعار يلفظها القضاء والقضاة، وبالرجوع لذلك الأصل يتعين إذابة الفروقات بين أعضاء السلطة القضائية، والكف عن التشيع والتحزب داخل جسد السلطة القضائية الواحد، لأن فى الفرقة ضعفًا وهوانًا.

واهتم المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، مرشح قائمة «خادمى القضاة» على مقعد الرئيس، خلال جولته على محاكم ونيابات محافظة الشرقية، بالدور الاجتماعى للنادى بقوله: «نعمل على زيادة قيمة القروض الحسنة للقضاة بآليات سداد ميسرة تتناسب مع الدخول كما سيقوم النادى فى حال فوز القائمة بحصر شهرى للقضاة الذين أتموا الستين والتواصل معهم أو يتواصلون هم معه لتنفيذ كافة الأحكام النهائية لدى الجهات المختصة الخاصة بفوارق المرتبات وزيادات المعاشات