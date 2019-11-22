شكرا لقرائتكم خبر عن متى يحق لضباط الشرطة تفتيش سيارتك الخاصة؟.. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين، عن حقوق ضباط الشرطة فى تفتيش السيارات الخاصة، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية حقوق ضباط الشرطة فى تفتيش السيارات.

-لا يجوز لمأمور الضبط القضائى تفتيش السيارات فى الأكمنة إلا فى حالتين اثنتين فقط:

أولاً: إذا كان معه إذناً من النيابة بالتفتيش وكان مستصدره من النيابة العامة قبل التفتيش، ومدون به رقم السيارة وشخص قائدها وسبب تفتيشها.

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ثانياً: إذا كان قائد السيارة أو من معه في حالة تلبس بجريمة ما، وهى:

1 - إذا كان أحداً ممسكاً بيده سيجارة مخدرة تنبعث منها رائحة المخدر .

2 - إذا كان أحداً يحمل سلاحا ناريًا ظاهراً فى مكان واضح.

3- إذا استغاث أحدا ممن فى السيارة بالضابط، بكونه مخطوف مثلاً أو ما شابه ذلك.