شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة قمة «فيستد»: التكنولوجيا هي السبيل الوحيد لتحول الدول النامية إلى متطورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سلمى الحرير، مؤسسة «قمة فيستد» للتكنولوجيا الواعية وريادة الأعمال، إن العام كله متهم الآن بالمجالات التي تتم مناقشتها في قمة «فيستد» للتكنولوجيا الواعية، مشيرة إلى أنه كان هناك اهتمام كبير بتواجد هذا المؤتمر والقمة في مصر لأن التكنولوجيا هي السبيل الوحيد لتحول الدول النامية إلى متطورة وحديثة.

وأضافت «الحريري» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الخميس، أن الدول الأجنبية تستثمر الآن في العقول التي تأتي إليهم من كل دول العالم لأنها أهم طرق نمو الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الجهل اختيار لأن المعلومات متاحة الآن للجميع مجانًا على الإنترنت، مؤكدة أن كل إنسان الآن هو من يختار بنفسه إذا كان سيعيش حياة تقليدية أو أن يكون جزءً من الحل.

وأوضحت «الحريري» أن مصر تغير وتطورت كثيرًا خلال الـ5 سنوات مضية، مشيرة غلى أنه أصبح هناك اهتمام بريادة الأعمال، كما يوجد توجه عام من الرئاسة في مصر بأن التكنولوجيا وريادة الأعمال هي الحل.