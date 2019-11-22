شكرا لقرائتكم خبر عن فريد الديب ينفي وفاة سوزان مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المحامي فريد الديب، محامي عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، صحة ما تردد عن وفاة سوزان مبارك، قرينة الرئيس الأسبق.

وقال الديب لـ«المصري اليوم»، إن «كل ما يثار على التواصل الاجتماعي بشأن وفاة السيدة سوزان كاذب ولا أساس له من الصحة».

وأثيرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة سوزان مبارك، بعد إعلان نجلها علاء عبر «تويتر» نقلها إلى العناية المركزة، مطالبًا المواطنين بالدعاء لها.