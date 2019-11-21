شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية يلتقي أعضاء النواب والأجهزة التنفيذية لبحث الارتقاء بالخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، الخميس، اجتماعاً بأعضاء مجلس النواب على مستوى مدن ومراكز المحافظة ومديرى المديريات الخدمية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من مديري إدارات الديوان العام بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

بدأ الاجتماع بمناقشة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، فيما قدم أعضاء مجلس النواب الشكر لمحافظ المنوفية على ما يقوم به من جهود في النهوض بكافة الخدمات التي تقدم للمواطن المنوفى، مؤكدين على دعمهم الكامل للمحافظ والجهاز التنفيذي بالمحافظة من أجل الإرتقاء بالمشروعات التنموية والخدمية حتي يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة في كل القطاعات.

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هذا وقام رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى بإستعراض مشروعات الصرف الصحى التي تم نهوها خلال العام الحالى 2018 /2019 بمختلف ربوع المحافظة، وقد أكد المحافظ حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحى والتي تعد من أهم الخدمات التي تحرص عليها المحافظة، مؤكداً تقديم كافة الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما إستمع المحافظ إلى أعضاء مجلس النواب عن المشكلات التي تواجه المنوفية في بعض القطاعات والتي تتمثل في قطاعات الطرق والصحة والشباب والرياضة ووضع حلول مناسبة لها بما يصب في مصلحة المواطنين وتحقيق الصالح العام.

وفي نهاية اللقاء أكد محافظ المنوفية على أن الدولة تعمل وفق منظومة وخطط واستراتيجيات مدروسة من أجل النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً حرصه على التعاون الكامل والمشترك بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ونواب البرلمان للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين معيشتهم ودعم المشاريع التنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.