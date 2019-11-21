شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة تقتحم مبنى البيت الأبيض.. والشرطة تعتقل المنفذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة الأمريكية إنه تم اعتقال شخص اقتحم أحد بوابات البيت الأبيض وأكدت الشرطة أن السيارة قامت بالتخفى وراء سيارة أخرى قانونية يسمح لها بالدخول البيت الأبيض، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وتمكنت الشرطة من توقيف السيارة واعتقال قائدها على الفور، وذكر المسؤولون أن السائق ألقي القبض عليه ، مضيفة أن وحدة الكشف عن المتفجرات حضرت فى الحال.



