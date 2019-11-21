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شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة تقتحم مبنى البيت الأبيض.. والشرطة تعتقل المنفذ والان مع تفاصيل الخبر
وتمكنت الشرطة من توقيف السيارة واعتقال قائدها على الفور، وذكر المسؤولون أن السائق ألقي القبض عليه ، مضيفة أن وحدة الكشف عن المتفجرات حضرت فى الحال.
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