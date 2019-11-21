شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية يستقبل سفير سلطنة عمان في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، السفير على بن أحمد العيسائي، سفير سلطنة عمان لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، في مكتبه، الخميس، في زيارة ودية لتوديعه قبل مغادرة القاهرة إلى سلطنة عمان لتسلم مهام منصبه الجديد.

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وهنأ المفتي الدكتورَ العيسائي بصدور المرسوم السلطاني بتعيينه عضوًا بمجلس الدولة العماني، وهو واحد من أرفع المناصب في السلطنة، والذي يعد أحد جناحي مجلس عمان المتمثلين في مجلس الدولة ومجلس الشورى.

وأضاف المفتي أن اختيار الدكتور العيسائي اختيار موفق لما له من خبرات طويلة وجدارة، فقد بدأ مباشرة مهام عمله في مصر في عام 2016 قائمًا بأعمال وكيل الوزارة للشئون الدبلوماسية في الخارجية العمانية بعد أن عمل قبل ذلك سفيرًا لسلطنة عُمان لدى تونس.

من جهته، أعرب السفير العُماني عن خالص تقديره لمفتي الجمهورية على حسن ضيافته واستقباله، مؤكدًا عمق العلاقات بين مصر وسلطنة عمان على كافة المستويات، مشيرا إلى أن الفترة التي قضاها في مصر هي فترة مميزة في تاريخه على المستوى العملي والإنساني.