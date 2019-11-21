شكرا لقرائتكم خبر عن «الهولندي البشوش».. ميشيل فان هارلم يروج للسياحة المصرية منذ 16 عامًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منذ عام 2003، لم يتأخر في زيارته السنوية المعتادة إلى مصر، فهو ليس زائرا فقط، إنما أحد المروجين للسياحة المصرية، فتجده في العديد من المناسبات والمؤتمرات والاجتماعات رافعًا علم مصر، أو مرتديًا الجلباب المصري، ليقترح على المتواجدين من حوله زيارة مصر.

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الهولندى البشوش، ميشيل فان هارلم، سائح هولندي اعتاد زيارة مصر سنويا على مدار 16 عاما، ويدعمها بكل طاقته، إذ أسس صفحة ومجموعة على «فيسبوك» بعدة لغات لدعم السياحة المصرية، وحضر على نفقته الخاصة معظم فعاليات دعم السياحة المصرية في أوروبا.

يعشق «هارلم» كل مكان في مصر، فيما يقول أحد أصدقائه في الغردقة ويدعى عمر شكري إن عمره 51 سنة، ويعمل بالخدمات الأرضية في أحد مطارات هولندا، حيث يرفع لافتة تدعو لزيارة مصر، وزار مناطق: سفاجا والجونة والاقصر وأسوان والغردقة والقاهرة.

وطالب «شكري» مسؤولي وزاره السياحة إلى الاستفادة من دعم هذا السائح والعشرات مثله من مختلف دول العالم، خاصة أنهم يروجون للسياحة المصرية دون مقابل منذ سنوات طويلة.

زيارة ميشيل فان هارلم الملقب بـ«الهولندي البشوش» للبحر الأحمر

زيارة ميشيل فان هارلم الملقب بـ«الهولندي البشوش» للبحر الأحمر

زيارة ميشيل فان هارلم الملقب بـ«الهولندي البشوش» للبحر الأحمر

زيارة ميشيل فان هارلم الملقب بـ«الهولندي البشوش» للبحر الأحمر