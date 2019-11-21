شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء جامعة جديدة بالعاصمة الإدارية (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم، قرار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اتفاقية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمركز الألماني للدراسات الدولية، بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية، جامعة للعلوم التطبيقية، في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم توقيعها في برلين 29 أكتوبر 2018. وللاطلاع على نص القرار:

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