شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى لصندوق الثروة السيادى: نسعى لشراكة مع السعودية والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندق الثروة السيادى، إن الصندوق يضع نصب عينيه الشراكة مع السعودية والكويت وعمان، ذلك بعد أن إطلاق منصة استثمار مع الإمارات بقيمة 20 مليار دولار.

وأضاف سليمان فى مقابلة مع وكالة بلومبرج الأمريكية إن الشراكات يمكن أن تأخذ عدة أشكال منها تأسيس منصات أو صناديق استثمار. ووصلت المحادثات مع عمان إلى المرحلة الأكثر تقدما ويمكن أن تكتمل بنهاية 2019، كما أن كلا من السعودية والكويت لديهما رغبة للاستثمار فى مصر.

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وقالت بلومبرج إن الصندوق يتطلع للاستفادة من الأصول الحكومية غير المستغلة بكفاءة وجذب المستثمرين فى العديد من القطاعات الرئيسية، ويستهدف إدارة ما يصل إلى 60 مليار جنبه من الأصول، بعضها يمتلكها. وأضافت أن الشركات مثل منصة الاستثمارات التى تم التوصل إليها مع أبوظبى التنموية القابضة مهمة لتحقيق هدف الصندوق.

وقال سليمان إنهم يريدون تقليد نفس النوع من الشراكة مع عمان والسعودية والكويت، مضيفا أن المحادثات تجرى حول كيفية حول كيفية التعاون.