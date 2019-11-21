شكرا لقرائتكم خبر عن من القاعدة إلى داعش.. قناة الجزيرة منبر التنظيمات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى السعودى محمد الشقاء، أن قناة الجزيرة القطرية تعد إحدى أكثر القنوات فى المنطقة العربية التى استضافت الإرهابيين، واعتبرت نفسها منصة للقيادات المتطرفة ليبثون من خلالها خطابهم الإرهابى.

وقال الإعلامى السعودى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن قناة الجزيرة هى أكثر القنوات التى استضافت إرهابيين والتاريخ يشهد على ذلك، حيث بثت الكثير من بيانات التنظيمات الإرهابية وتسجيلات زعماء تنظيمى داعش والقاعدة.

وتابع محمد الشقاء، أن قناة الجزيرة القطرية كانت منبرًا للإرهابيين من تنظيم القاعدة وقياداتها مرورًا بتنظيمات داعش فى العراق وسوريا ومليشيات الحوثى فى اليمن وحزب الله فى لبنان، والقائمة تطول بذلك.