شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات على الأتوبيس الذكى من 5 لـ 9 جنيهات حسب محطة الصعود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المشغلة للأتوبيس الذكى فى مصر، عن تخفيض سعر التذكرة على خطوطها تصل من 5 لـ 9 جنيه، تحدد حسب محطة الركوب لاصحاب الإشتراكات فقط ، ليدفع الراكب ثمن ما يركبه من محطات تحدد قيمتها حسب المحطة التى يركب منها.
وأوضح عباس القطان مدير العلاقات العامة بالشركة لـ"الخليج 365"، أن الشركة رفعت شعار"ادفع على قد مشوارك" للتخفيف عن الركاب من المشتركين بكروت، مشيرا إلى أن الأتوبيس الذكى يستطيع تحديد المكان الذى ركب منه المواطن، من خلال خاصية GBS ويتم احتساب ذلك خلال الركوب من محطات خط السير وليس من بداية الخط.
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