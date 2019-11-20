أخبار مصر | عاجل.. السكة الحديد تعلن عودة حركة قطارات قليوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السكة الحديد تعلن عودة حركة قطارات قليوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت حركة القطارات لطبيعتها بين محطتي قليوب وبنها، في الاتجاهين بعد تشغيل الخط النازل في الاتجاهين بين محطتي قليوب وبنها في الفترة من الساعة 5.30 صباحا وحتى الساعة 6.50 صباحا، نتيجة تعطل إحدى معدات تجديدات السكة علي الخط الطالع بحوش محطة طوخ.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية، اعتذارها لجمهور الركاب عن تأخير القطارات خلال هذه الفترة، لافتة إلى أنها تقوم بعمل إصلاحات فى السكة بمحطة طوخ، وجارٍ مسير القطارات بسرعة 8 كم / ساعة؛ لحين إنهاء هذه الأعمال.