أخبار مصر | طقس اليوم الأربعاء.. أمطار وسحب منخفضة ومتوسطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس اليوم الأربعاء.. أمطار وسحب منخفضة ومتوسطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في بيان لها بشأن طقس اليوم الأربعاء، إنه يسود طقس معتدل على كافة الانحاء نهاراً مائل للبرودة ليلاً وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تكون متكاثرة علي سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط الأمطار والرياح شمالية شرقية معتدلة.

وأوضحت أنه بالنسبة لحالة الموج في البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء البلاد، فقد جاءت كالأتي:

القاهرة 14 25

شبين الكوم 14 25

طنطا 14 25

دمنهور 14 25

الإسكندرية 14 25

بلطيم 15 25

مطروح 13 23

السلوم 12 24

سيوة 12 24

بورسعيد 20 24

دمياط 20 24

الزقازيق 12 25

الاسماعيلية 11 25

السويس 14 26

العريش 12 23

رفح 11 23

رأس سدر 16 26

نخل 05 22

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نويبع 19 24

طابا 12 23

كاترين 08 22

الطور 14 25

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 18 27

مرسى علم 19 26

الفيوم 15 26

بنى سويف 15 26

المنيا 14 26

أسيوط 14 26

سوهاج 15 27

قنا 16 28

الأقصر 17 29

أسوان 19 29

أبوسمبل 17 28

الوادى الجديد 14 29

شلاتين 21 28

ابو رماد 21 28

حلايب 23 27

رأس حدربة 22 27