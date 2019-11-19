شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «النواب»: مؤشرات قوية بتعديل وزاري قبل 8 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن هناك مؤشرات قوية لإجراء تعديل وزاري في الحكومة قبل 8 ديسمبر المقبل، الموعد المقرر لعقد جلسة البرلمان.

وأضاف «وهدان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، الثلاثاء، أنه من الممكن أن تكون هناك جلسة قبل 8 ديسمبر للموافقة على التعديلات الوزارية، متمنيًا أن يكون التعديل الوزاري كبيرا وشاملا، مؤكدًا أن هناك وزراء غير قادرين على تقديم جديد في أماكنهم.

وأوضح «وهدان» أنه فيما يتعلق بإعلان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، استمرار الدور التشريعي للمجلس إلى يناير 2021، أن هذا غير مخالف للدستور، وأن المدة القانونية للمجلس 5 سنوات بدأت منذ يناير 2016، وتنتهي في يناير 2021.