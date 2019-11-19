بعد الرفض الرسمي.. زاهي حواس: جبهة شعبية للضغط على ألمانيا لاستعادة "نفرتيتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الشهير، إنه يسعى في الوقت الحالي لتشكيل جبهة شعبية للضغط على ألمانيا من أجل استعادة رأس نفرتيتي الموجودة في أحد المتاحف بها وترفض إعادتها.

وقال حواس، في تصريحات لمصراوي، لقد قوبلت كل المحاولات الرسمية التي أجرتها الدولة المصرية لاستعادة رأس نفرتيتي بالرفض، وبالتالي فإننا سنلجأ إلى شكل غير رسمي من شخصيات عامة مصر وألمانية وأوروبية، لنشكل جبهة ضغط على ألمانيا من أجل استعادة هذا الأثر النادر.

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وأضاف حواس: لدينا الآن فرصة أن هناك بعض الدول الأوروبية بدأت تعترف أنها قامت بنهب آثار الدول الإفريقية التي كانت تحت الاستعمار، وآن أوان إعادة هذه الآثار لها، مثلما صرح الرئيس الفرنسي ماكرون في وقت سابق.

وأكمل حواس: سيكون من مهمة اللجنة أو الجبهة التي سنشكلها المطالبة باستعادة الآثار النادرة التي لا مثيل لها مثل القبة السماوية ورأس نفرتيتي وغيرها، كما ستتولى الضغط لاستعادة كل الآثار المصرية التي خرجت من مصر بشكل غير شرعي.

يعتبر تمثال نفرتيتي أحد أشهر الأعمال الأثرية المصرية القديمة، وهو تمثال نصفي مدهون من الحجر الجيري عمره أكثر من 3300 عام، نحته النحات المصري تحتمس عام 1345 ق.م تقريبًا للملكة نفرتيتي زوجة الفرعون المصري إخناتون، وجعل هذا التمثال نفرتيتي أحد أشهر نساء العالم القديم، ورمزًا من رموز الجمال الأنثوي.