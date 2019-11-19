أخبار مصر | رئيس "مصر للطيران" يلتقي بالرئيس الجديد لشركة بوينج العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "مصر للطيران" يلتقي بالرئيس الجديد لشركة بوينج العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ستانلي ديل رئيس شركة بوينج العالمية الجديد على هامش فاعليات معرض دبي الدولي للطيران 2019، والذي هنأه خلال اللقاء على توليه منصب رئاسة شركة بوينج.

وبهذه المناسبة، صرح عادل أننا نفخر بالتعاون الدائم مع شركة بوينج، وقد امتد التعاون بيننا لمجالات متعددة في صناعة النقل الجوي مثل الصيانة والتدريب وغيرها، مؤكدا على كون مصرللطيران شريك رئيسي لشركة بوينج في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأعرب عادل وستانلي خلال اللقاء عن سعادتهم بالتعاون القائم علي مدار السنوات الماضية وعلى هذا اللقاء المثمر والذي تم فيه مناقشة العديد من القضايا التي تهم الكيانين الكبيرين.



وتم خلال اللقاء استعراض جوانب التعاون مع مصر للطيران وذلك فى ضوء الخطة الطموحة التي تتبناها الشركة لتحديث أسطولها الجوي حيث تتطلع الشركتين إلى مزيد من التعاون الفعال كونهما من أكبر وأعرق الشركات.

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وتعد مصر للطيران من أهم العملاء لدى شركة بوينج وتجمع بينهما علاقات وروابط بلغت أكثر من 50 عامًا. وتعد مصر للطيران من أهم العملاء لدى شركة بوينج وتجمع بينهما علاقات وروابط بلغت أكثر من 50 عامًا. وفي ختام اللقاء أكد ستانلي علي تقديم الدعم الكامل لشركة مصر للطيران، وآخرها انضمام 6 طائرات طراز "دريملاينر" إلى أسطول الشركة، بالإضافة الي إنهاء إجراء انضمام طائرتين من نفس الطراز.



وقام عادل بإهداء السيد ستانلي درع تذكاري من شركة مصر للطيران تقديرا للعلاقات الوطيدة التي تجمع بينهم.



حضر اللقاء ايهاب غازى مساعد رئيس الشركه القابضه لمصر للطيران وأيمن ثابت رئيس قطاع التخطيط بالشركة.