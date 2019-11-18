شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: الجامعات الحكومية نجحت فى تنمية مواردها الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اجتماعًا مع رؤساء الجامعات اليوم الاثنين بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة. وأوضح الوزير بحسب بيان الوزارة، خلال الاجتماع نجاح الجامعات الحكومية فى تنمية مواردها الذاتية خلال الفترة الماضية بما أسهم فى الموافقة رسميا على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والخاصة بالبندين أولا وثانيًا من المادة 287، والمواد 288 و289 والبند أ من المادة 290، والفقرة الأولى للمادة 293 والمواد 294، 295، 301، 301 مكرر، وهى المواد المعنية بزيادة المكافآت الخاصة بتصحيح أوراق الامتحانات والإشراف ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه، ومكافآت أعضاء اللجان العلمية الدائمة وأعضاء لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات. Advertisements كما تضمنت التعديلات زيادة مكافآت الامتحانات لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين والموظفين والعاملين بالجامعات. كما أحاط وزير التعليم العالى رؤساء الجامعات بالموافقة رسميا على صرف الزيادة الجديدة لبدل الجودة لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية وجامعة الأزهر، مؤكدًا التزام كافة الجامعات بصرف الزيادة فى المكافآت المشار إليها، والتى ترتبط بأداء مهام محددة.

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