شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة جونسن آند جونسن كراعي ذهبي.. القاهرة تشهد الاجتماع الأربعون لمجلس الأعمال المصري الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت القاهرة اليوم الاثنين الاجتماع الأربعون لمجلس الأعمال المصري الأمريكي برعاية الغرفة التجارة الأمريكية. ويعد هذا الاجتماع الاهم سنويا بين الغرفة والشركات الأمريكية. جاء اجتماع هذا العام بعنوان: 'منتدي الازدهارالأمريكي -المصري' والذي يهدف إلى مناقشة سبل التعاون المثلى بين البلدين في الجانب الاقتصادي وتطوير العلاقات والخطط المستقبلية التي تعتبر سبيلًا لزيادة تفعيل دورمصر كمحور إقليمي هام.

شرف هذا الاجتماع بحضورالسيد رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي والسيد الموقر أيان ستاف مساعد وزير التجارة للأسواق العالمية والمدير العام للخدمات التجارية الأجنبية للولايات المتحدة الامريكية. كما حضر أيضًا السادة الوزراء د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ود.سحر نصر وزيرة الاستثمار ود. طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والرؤساء التنفيذيين لأهم وابرز الشركات الأمريكية الرائدة في مجالاتها.

تناولت ورش عمل لجنة الخبراء مستقبل العلاقات الثنائية المصرية والأمريكية بمجالي التجارة والاستثمارو فرص القطاع الخاص في الاستثمار في مصروالتعديلات الإدارية والتمويل من اجل التخطيط للمستقبل ومصر كمركز إقليمي للطاقة وكيفية بناء مستقبل اقتصادي من خلال التحول الرقمي بالاضافة إلى حصاد التعديلات الاقتصادية بمصر.

وبالطبع تشارك شركة جونسن أند جونسن اليوم ليس فقط باعتبارها راعيا ذهبيا للاجتماع ،ولكن أيضا لدورها الريادي في منظومة الصحة حيث أنها اكبر شركة رعاية صحية على مستوي العالم وتعمل بمصر منذ سنوات في مجال الرعاية الصحية وتحظى بتواجد فعال في حوالي ستين دولة و٢٧٥ فرعا وتلمس جميعها حياة بليون مواطن يوميا.

شركة جونسن أند جونسن تعدّ الشركة الأم لشركة جانسن للأدوية وجونسون للأدوات الطبية وشركة جونسون للصحة العامة.

جدير بالذكرأن لشركة جانسن دورا بارزا في صناعة الدواء بمصر منذ أربعون عاما وكذلك في أفريقيا؛ وتحرص الشركة بصفة مستمرة على القيام بدور شراكة مع الحكومة المصرية في مجال الرعاية الصحية حيث قامت مؤخرًا بتوقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لادارة شركات الرعاية الصحية والذي يهدف إلى رفع الكفاءات في مجال اقتصاديات الصحة وذلك لما للشركة من باع طويل في هذا المجال.

وتفخر الشركة بدورها الفعال فيما يخص مجال المسؤولية المجتمعية فقد تبرعت مؤخرا ب12.7 مليون جرعة من عقار فيرموكس بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية من اجل ادارة الحملة الوطنية للقضاء على الديدان المعوية لطلبة المدارس.

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وفي سياق متصل يؤكد د. رامز محسن، -المديرالتنفيذي لشركة جانسن بشمال أفريقيا- أن الاهتمام الأول للشركة هو المريض حيث اطلقت الشركة في خلال الفترة الماضية العديد من الادوية الحديثة الفعالة في علاجات سرطان البروستاتا وسرطانات الدم ومرض كرون بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية. واضاف أن الشركة جادة دوما في تولي مسؤلياتها بالمشاركة الفعالة لتحسين مستوى الخدمة والرعاية الصحية من أجل مصلحة المواطن بناء على توجهات الدولة المصرية.

ويشهد لشركة جانسن بدورها الفعال والنشط في دعم المرضى الذين يعانون من الأمراض المناعية، كسرطان الدم والاورام السرطانية، وكذلك الأمراض النفسية ،وارتفاع ضغط الدم الشرياني وأمراض القلب والأمراض المعدية، حيث تقوم بالعديد من الفعاليات بهدف التوعية بأمراض مثل مرض كرون، الذي تعاونت فيه الشركة مع الجمعية المصرية لأمراض القولون التقرحي مؤخرا لإطلاق الحملة القومية للتوعية بالمرض وأعراضه.

كما كانت راعية للحملة الوطنية لإزالة الوصمة الاجتماعية عن المرض النفسي وتصحيح مفاهيمه تحت رعاية ا.د أحمد عكاشة، مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية.

أيضا قامت الشركة برعاية فعاليات خاصة برفع الوعي بمرض ارتفاع الضغط الرئوي والذي يعتبر مرضا نادرا وصعب التشخيص.

و أضاف محسن قائلا: لقد قامت الدولة المصرية بمجهودات كبيرة على مدار الفترة الأخيرة من أجل سن قوانين صناعة الدواء وحقوق الملكية الفكرية بهدف اللحاق بالركب العالمي والأولوية الآن هي لمتابعة تفعيل هذه القوانين حتى تتمكن مصر من التحرك قدما في جذب الاستثمارات الأجنبية. وأكد أن مصر تسيرعلى خطى ثابتة نحو تحسن ملحوظ في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف رامز ان شركة جانسن قد قامت بضخ نصف مليون دولار من أجل تحسين قدراتها التصنيعيه في جمهورية مصر العربية.

اهتمام الشركة المتواصل بجميع ما سبق لم يؤثرعلى سعيها المتواصل للاهتمام بموظفيها وتطويرإمكاناتهم حتى يكونوا على قدم المساواة بجميع الكفاءات العالمية مما دفع الشركة الأم إلى إنشاء مركز جودة في مجالي التكنولوجيا الرقمية والتسجيل العلمي وذلك بمقر الشركة في القاهرة والذي يخدم مناطق جغرافية عدة مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمغرب العربي. التوسع الذي أدى إلى استقطاب العديد من المواهب مما استدعى أن تقرر الشركة الانتقال إلى مقرموحد لجونسن أند جونسن في الربع الأول من العام القادم. كما نجحت الشركة أيضًا في تصدير العديد من الكفاءات لشتي دول العالم وبالخص أوروبا وامريكا.