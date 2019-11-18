شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من وزارة الزراعة السعودية يتفقد إجراءات الرقابة المصرية على الصادرات الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وفد من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية برئاسة مدير الحجر النباتي السعودي ومستشار مشروع سوسة النخيل ومدير العلاقات الزراعية الدولية بوزارة الزراعة السعودية بالمملكة العربية السعودية بزيارة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والحجر الزراعي المصري.

فيما يبدأ الوفد، الإثنين، زيارة المزارع التصديرية للمنتجات الزراعية للمملكة، للتعرف على الإجراءات التي تقوم بها وزارة الزراعة للرقابة على الصادرات الزراعية المصرية الطازجة للمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الدكتور أشرف المرصفي، مدير المعمل، والدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، وعبدالحميد الدمراش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية .

من جانبه، قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، انه من المقرر ان يقوم الوفد السعودي اليوم الأثنين بزيارة عدد من المزارع المصرية للتعرف على تطبيق الاشتراطات المتعلقة بالتصدير من المزارع ومناقشة الجانب المصري في وضع اشتراطات خاصة بتكويد المزارع ليتم التصدير منها إلى السعودية وفقا للدعوة الموجهة للوفد السعودي من الحجر الزراعي المصري.

وأضاف العطار، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه تم استعراض الإجراءات التي يقوم بها الحجر الزراعي المصرية للرقابة على الصادرات الزراعية المصرية وفقا لمنظومة التكويد لمزارع الإنتاج لضمان تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الإنتاج والتعبئة قبل التصدير والرقابة خلال وجود المنتجات بالموانئ المصرية.

Advertisements

وأضاف «العطار»، أنه تم أيضا إستعراض تشديد إجراءات الرقابة على الصادرات الزراعية والتنبيه على الشركات التي تقوم بالتصدير للمنتجات الزراعية بأية إجراءات جديدة لتنظيم الصادرات الزراعية إلى الخارج بما يضمن نفاذ هذه المنتجات لمختلف دول العالم.

من جانبه، قال الدكتور أشرف المرصفي مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية في التقرير الذي تم عرضه على الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية انه تم التعرف على إمكانيات المعمل وأهدافه ودوره الرقابي في مجال سلامة الغذاء والإجراءات الخاصة بتحليل متبقيات المبيدات في العينات الممثلة لصادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة، مشيدا بنظام العمل في مجال تحليل متبقيات المبيدات بالمعمل .

وأضاف «المرصفي»، أنه تم عرض هذه الإجراءات بدءً من استلام العينات وتجهيزها وصولاً لمرحلة استخراج النتائج وإصدار شهادات التحليل، حيث تم القاء محاضرة موجزة للملف الفني الخاص بالمعمل، موضحا أنها اشتملت على ان المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والتابع لمركز البحوث الزراعية هو المعمل المرجعي لوزارة الزراعة وأنه حاصل على شهادة الإعتماد الدولية من هيئة الإعتماد الفنلندية (FINAS) طبقاً لنظام الأيزو 17025:2017.

وأوضح مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة انه تم أيضا استعراض دور المعمل في مراقبة الصادرات الزراعية المصرية طبقاً لمنظومة فحص ومتابعة الصادرات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة تنفيذاً للقرار الوزاري المشترك رقم 670 لسنة 2017.

وأشار «المرصفي» إلى أنه تم بحث خلال زيارة الوفد السعودي الإجراءات المشددة التي اتخذتها كل من وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لإحكام الرقابة على الصادرات المصرية الزراعية من خلال تكويد وإعتماد المزارع ومحطات ومراكز التعبئة وضرورة الحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة “Global Gap”، مشيرا إلى قدرات المعمل التحليلية ومجالات التحاليل بالمعمل ونوعية وعدد المركبات التي يستطيع المعمل الكشف عنها.