شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى يحصل على أفضل جائزة للهندسة بالعالم لعمله فى مجال القطارات السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل المهندس حسن إمام على أرفع جائزة مخصصة لمهندسين التخطيط وإدارة المشاريع، وهى الجائزة التى تمنح لأفضل مهندس على مستوى العالم سنويا، تحت عنوانGlobal Project Controls Professional ، وذلك بعد أن شهدت المنافسة النهائية بين المهندس المصرى حسن إمام ومنافسين الأولى تعمل استشاري لمجلس العموم البريطاني والمنافس الثالث يعمل في إحدى كبرى شركات البترول بباكستان.

وفقا للجائزة التى تمنح فى انجلترا، يتم الترشيح من خلال إجراءات معلنة مسبقا ويتم الإعلان عن طريقة التقييم التي يتم من خلالها تحديد الفائز، ويأتى ذلك فى الوقت الذى قامت فيه هيئة التحكيم المكونة من نخبة من أرفع خبراء المجال فى العالم بإعلان النتيجة فى احتفال مهيب فى استاد الإمارات بنادى أرسنال فى لندن وتم تتويج المهندس المصري و منحه جائزة أفضل مهندس تخطيط وإدارة في العالم، ويعد حسن أول مصري عربي مسلم او أفريقي يتم تتويجه بهذه الجائزة.

وبحضور أكثر من 1400 مشارك في المؤتمر ألقى المهندس حسن إمام بإلقاء محاضرة عن الثورة الصناعية الرابعة واستخدام الذكاء الصناعي في مجال الإنشاءات.

جدير بالذكر أن حسن مهندس مصري خريج كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 2004 شعبة مدنى، ويعمل في أكبر مشروع قطارات سريعة في أوروبا، وهو زميل الجمعية الملكية البريطانية للبناء وعضو مجلس إدارة الجمعية في منطقة الميدلاندز في وسط انجلترا.

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المهندس حسن إمام

حفل اختيار أفضل مهندس بالعالم

المهندس حسن إمام خلال تسلمه الجائزة

المهندس حسن إمام